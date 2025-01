Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fehler beim Abbiegen

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Samstag (04.01.)wartete gegen 19:30 Uhr ein 39-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Pkw VW in der Bahnhofstraße auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Ein 47-jähriger Mann aus Neuenstein stand mit seinem Ford Transit links neben ihm. Beide Fahrstreifen berechtigen an der Ampel zur Dippelstraße zum Abbiegen nach links, wobei der linke Fahrstreifen ausschließlich zum Linksabbiegen da ist, während der rechte Fahrstreifen ebenfalls zum Geradeausfahren berechtigte. Als die Ampel "grün" zeigte fuhr der Passatfahrer an und bog nach links ab. Der Fahrer des Ford Transit allerdings fuhr verbotswidrig geradeaus, so dass es zu einer seitlichen Kollision beider PKW kam. Verletzte wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.

