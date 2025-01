Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht

Verkehrsunfall

Fulda / Bad Hersfeld (ots)

Zeugen gesucht nach Trunkenheitsfahrt

Eichenzell. Nicht schlecht staunte eine Autofahrerin, als sie am Samstagabend (04.01.), gegen 20.50 Uhr auf der Landstraße 3430 von Löschenrod nach Eichenzell fuhr und im Kreuzungsbereich zur Fuldaer Straße (Visasvis der Tankstelle) auf einen weißen Kia Sportage (SUV) aufmerksam wurde, welcher mit eingeschalteter Warnblinkanlage und laufendem Motor mittig der Fahrbahn an der Haltelinie stand und keine Anstalten machte, weiterzufahren.

Die Autofahrerin stieg aus und sah, dass der Fahrer in seinem SUV schlief. Auf Ansprechen und Klopfen reagierte die Person nicht. Das Fahrzeug war verschlossen.

Auch die hinzugerufene Polizeistreife konnte dem Fahrer keinerlei Reaktion entlocken, obwohl sie vehement angesprochen und fortlaufend am Fahrzeug geklopft wurde.

Aufgrund der unklaren Situation wurde ein Rettungswagen alarmiert und zwecks Türöffnung die hintere Seitenscheibe eingeschlagen.

Auch dies gelang nicht mit dem ersten Schlag und entlockte dem Fahrer immer noch keine Reaktion.

Als die Tür dann geöffnet war wurde der Fahrer aus seinem SUV gerettet und von der eingetroffenen Rettungswagenbesatzung in Augenschein genommen.

Hierbei erhärtete sich der Verdacht auf Alkoholkonsum.

Der Fahrer des weißen SUV wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus transportiert.

Seitens der Polizei wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Zeugen, die den genannten weißen SUV Kia Sportage gegen 20.50 Uhr bemerkt haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0661/105-0 bei der Polizei Fulda zu melden.

Zeugenaufruf nach Diebstahl

Bad Hersfeld - Am Samstagabend, (04.01.) zwischen 16:00 Uhr - 19:00 Uhr, wurde in der Frankfurter Straße unter der Hochbrücke an einem Mercedes das Emblem entwendet. Dabei entstand am Fahrzeug Sachschaden in Höhe von 350,-EUR. Hinweise für die Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer: 06621/9320 entgegen.

Unfall in Bad Hersfeld

Am Samstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Reichstraße in Richtung Frankfurter Straße in Bad Hersfeld. Dabei wollte eine 35-jährige rumänische Staatsbürgerin mit ihrem Peugeot den Fahrstreifen von recht nach links wechseln. Sie übersah dabei eine 39-jährige Fahrzeugführerin aus Friedewal, die sich auf der Fahrspur bereits befand. Ihr Seat wurde dabei stark beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 6500 Euro an beiden Fahrzeugen.

