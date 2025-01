Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kollision zwischen Fußgänger und Zweirad

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.01.) wollte gegen 11:00 Uhr ein 69jähriger Fußgänger aus Bad Hersfeld die je zweispurige Hainstraße in Höhe Hausnummer 11 überqueren. Ein Fahrzeug, das in Richtung Frankfurter Straße auf der rechten Fahrspur unterwegs war, konnte noch rechtzeitig bremsen. Trotzdem machte der Fußgänger nicht Halt und lief weiter. Ein auf der linken Fahrspur befindlicher 19jähriger Kradfahrer aus Bad Hersfeld konnte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommen und kollidierte mit dem Fußgänger. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und verletzte sich wie auch der Fußgänger zu Glück nur leicht. Beide Beteiligte wurde zur ambulanten Versorgung in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Am Zweirad entstand Sachschaden von 100,- Euro.

