POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Leicht verletzte Frau nach Zusammenstoß mit Lkw

Fulda. Am Donnerstag (02.01.) kam es gegen 10.10 Uhr in der Michael-Henkel-Straße zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 55-jähriger Mann wollte mit seinem Lkw vom rechten Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 64-jährige Fuldaerin, die mit ihrem Rollator vor dem Lkw die Michael-Henkel-Straße von rechts nach links überquerte. Sie wurde von dem Fahrzeug touchiert und kam zu Fall. Die 64-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Polizeistation Fulda

HEF

Pkw überschlägt sich auf der BAB 7 - vier verletzte Personen

Knüllwald. Am Freitagmorgen (03.01.) ereignete sich auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Homberg (Efze) und Bad Hersfeld-West ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Soest geriet aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern. Nach ersten Ermittlungen brach das Heck des Fahrzeuges plötzlich aus. Trotz sofortiger Reaktion des Fahrers verlor er die Kontrolle und prallte schließlich gegen die Schutzplanke. Von dort wurde der Pkw abgewiesen und überschlug sich, bevor er auf dem linken Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurden alle vier Insassen verletzt. Rettungskräfte und Feuerwehr waren schnell vor Ort, um die Verletzten zu versorgen und ins Krankenhaus zu transportieren. Die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch unklar. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die A 7 in Fahrtrichtung Fulda für rund 35 Minuten voll gesperrt werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Behinderungen. Neben zwei Streifenwagen der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren vier Rettungswagen, ein Notarzt und die Feuerwehr aus Homberg (Efze) an der Unfallstelle eingesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 25.000 Euro.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

VB

Auf Gegenfahrbahn geraten

Hutzdorf. Am Montag (30.12.), gegen 11.30 Uhr, befuhr eine 67-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Golf die Lindenstraße in Richtung Queck. Sie geriet aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Tiguan eines 50-jährigen Mannes zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich beide Fahrzeugführer leicht. Sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 27.000 Euro.

Gegen Hauswand gestoßen

Eschenrod. Am Montag (30.12.), gegen 16.15 Uhr, befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Hyunday die Wingershäuser Straße und wollte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Beim Abbiegen geriet das Fahrzeug derzeitigen Informationen nach auf der winterglatten Grundstückseinfahrt ins Rutschen und prallte gegen die Hauswand des Anwesens. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

