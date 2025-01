Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Fulda. In der Joosstraße stahlen Unbekannte am Sonntag (29.12.), zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, ein Pedelec des Herstellers Scott (Modell eRIDE 930 XL) im Wert von rund 4.500 Euro. Das Zweirad war vor einem Wohnhaus mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

