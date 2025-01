Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Vogelsbergkreis (ots)

Dieseldiebstahl

Ulrichstein. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montagabend (30.12.) und Dienstagmorgen (31.12.) auf derzeit unbekannte Weise Zutritt in eine Scheune am Ohmtalhof. Sie beschädigten anschließend die Kraftstoffleitung einer in der Scheune abgestellten Landmaschine und entwendeten aus dieser mehrere Liter Diesel. Der Sachschaden wird auf einen hohen zweistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Schotten. Auf einem Gehweg in der Laubacher Straße kam es am Mittwoch (01.01.), gegen 1.45 Uhr, zu einer Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein 62-Jähriger von einem unbekannten Mann angesprochen und anschließend unvermittelt zu Boden geschubst. Durch den Sturz erlitt das Opfer Gesichtsverletzungen. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 16 bis 18 Jahre alt, zwischen 1,75m bis 1,80m groß, schlanke Statur, strohblonde kurze Haare, deutsche Sprache ohne Akzent.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kim Leubecher

