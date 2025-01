Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden bei Unfall in Bronnzell

Fulda (ots)

Fulda, Bronnzell. Am Freitag (03.01.) ereignete sich gegen 18:40 Uhr in Fulda-Bronnzell ein Verkehrsunfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren. Ein 28-jähriger Mann aus der Gemeinde Eichenzell befuhr mit einem Pkw VW die Straße Am Engelbach und bog dann auf die Bronnzeller Straße ein. Dabei wurde die Vorfahrt eines Pkw Skoda Yeti missachtet, dessen 85-jähriger Fahrer aus Fulda auf der Bronnzeller Straße Richtung Bronnzeller Kreisel unterwegs war. Der VW stieß frontal in die rechte Fahrzeugseite des Skoda. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 32000 Euro. Zudem wurden beide Fahrzeugführer, die sich alleine in den Fahrzeugen befunden hatten, leicht verletzt.

