Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle Nentershausen und Rotenburg/F

Rotenburg / Fulda (ots)

Nentershausen - Eine 33-jähriger Frau aus Nentershausen befuhr am Freitag (03.01), gegen 12.15 Uhr die L 3249 aus Nentershausen kommend in Richtung Weißenhasel. Ein ihr entgegenkommender Lkw wirbelte Schnee auf, worauf die Frau ihr Fahrzeug nach rechts steuerte und dann auf dem schneebedeckten Teil der Straße ins Schleudern geriet und die Kontrolle verlor. Anschließend kam sie im Straßengraben zum Stillstand. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro, sie selbst wurde leicht verletzt.

Nentershausen-Süß - Eine 28-jährige Frau aus Wildeck-Obersuhl war am Freitag (03.01.), gegen 15.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der L 3250 aus Richelsdorf kommend in Richtung Süß unterwegs. Ein 64-jähriger Mann aus Richelsdorf befuhr die L 3250 in entgegensetzte Richtung und wollte an der Einmündung Pochmühle wenden und dann wieder zurück in Richtung Süß fahren. Beim Auffahren auf die L 3250 übersah er die heranfahrende Frau aus Obersuhl und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, der Richelsdorfer blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 11.500 Euro.

Rotenburg/F. - Eine 68-jährige Frau aus Frankfurt/Main befuhr am Freitag (03.01.), gegen 16.25 Uhr die Breitenstraße und stieß in Höhe der Hausnummer 18 gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. An dem Pkw der Frau entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro, der Schaden an dem parkenden Pkw beziffert sich auf mindestens 6000 Euro.

Rotenburg/F. - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag (03.01.), in der Zeit von 16.45 Uhr bis 17.15 Uhr in der Straße Obertor 14. Hier wurde ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkender Pkw vermutlich im Vorbeifahren beschädigt. Es wurde ein Schaden in Höhe von 2500,- Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder online unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell