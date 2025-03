Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Raser im Visier

Am Samstag führte die Polizei Göppingen Geschwindigkeitskontrollen auf der L1075 (Aasrücken) durch. Dabei konnten vier Verstöße festgestellt werden.

Ulm (ots)

Am Nachmittag kontrollierte die Polizei, wie schnell die Fahrzeuge auf der L1075 zwischen der Abzweigung Ottenbach und Abzweigung Göppingen-Maitis unterwegs waren. Am sogenannten "Aasrücken" richteten sie eine Kontrollstelle ein. Dabei stoppten sie mehrere Fahrende, die im Bereich der erlaubten 70 km/h viel zu schnell waren. Drei Autofahrende waren mit Geschwindigkeiten zwischen 26 und 30 km/h über dem Erlaubten unterwegs. Ein Fahrender hatte eine Geschwindigkeit zwischen 86 und 90 km/h auf dem Tacho. Die Beamten führten verkehrserzieherische Gespräche. Auf die Schnellfahrenden kommen nun Bußgelder und in drei Fällen jeweils ein Punkt in Flensburg zu.

++++0551079

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell