POL-UL: (UL) Ehingen - Betrunkener verursacht Unfall

Ein haltendes Auto übersah am Sonntag ein Autofahrer bei Ehingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13.45 Uhr auf der B492. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem VW Passat von Ehingen in Richtung Allmendingen. Am dortigen Kreisverkehr musste er aufgrund des Verkehrs halten. Das bemerkte der dahinter fahrende 60-Jährige in seinem Opel zu spät und prallte dem VW in das Heck. Bei der Aufnahme des Unfalls roch der Opel Fahrer nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

