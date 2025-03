Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Holz weg

Die Mühe eines Mannes aus Geislingen a.d. Steige hat sich in den vergangen Tagen ein Dieb zunutze gemacht.

Ulm (ots)

Das Holz lagerte in einem Wald bei Stötten. Die rund 1,5 Raummeter lagen gestapelt an einem Feldweg zur Kuchalb und waren bereits verladefertig. Das erkannte ein Dieb, der das Holz wohl in einen Transporter oder auf einen Anhänger verladen hatte. Gestohlen hatte es der Unbekannte zwischen Samstag 15.3., 17 Uhr und Samstag 22.3., 15 Uhr. Die Polizei aus Geislingen (Tel. 07331/9327-0) hat die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen und hofft auf Zeugenhinweise.

