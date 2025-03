Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Nach Überschlag im Graben gelandet

Am Sonntag soll ein 42-Jähriger einen Unfall bei Bad Buchau unter Alkohol verursacht haben.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr wurde der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 270 zwischen Moosburg und Bad Buchau gerufen. Ein Auto sei neben der Straße auf dem Dach gelandet, zwei Insassen seien verletzt. Die Polizisten nahmen die Ermittlungen auf. Die haben ergeben, dass ein 42-Jähriger den VW gelenkt und den Unfall verursacht haben soll. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der Fahrer in Richtung Bad Buchau unterwegs. In einer scharfen Linkskurve kam das Auto nach rechts von der B30 ab, fuhr in den Graben und überschlug sich. Auf dem Dach kam der VW zum Liegen. Glücklicherweise erltten der 42-jährige Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer nur leichte Verletzungen zu. Beide kamen vorsorglich in eine Klinik. Weil die Ermittler den Verdacht hatten, dass der mutmaßliche Unfallfahrer zu viel getrunken hatte, nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille der 42-Jährige tatsächlich intus hatte. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein Abschlepper barg das Auto. Ob auch ein Flurschaden entstanden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Während der Unfallaufnahme war die Straße bis gegen 18.30 Uhr einseitig gesperrt.

++++0556172

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-111

