Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bomlitz: Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr; Soltau: Einbruch nach Steinwurf

Heidekreis (ots)

10.02.25 / Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr

Bomlitz: Bereits Ende Dezember kündigte die Polizeiinspektion Heidekreis im Rahmen einer Kontrollstelle in Schneverdingen weitere Kontrollaktionen an (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5935601). Nun führten gestern (10.02.25) rund ein Dutzend Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr, eine Schwerpunktkontrolle an der Cordinger Straße/Am Breekamp in Benefeld durch. Dabei legten die Kontrollkräfte vor allem ihr Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Fahrerinnen und Fahrer, insbesondere in Bezug auf Alkohol, Drogen und Medikamenten. Es wurden knapp 80 Fahrzeuge und etwa 90 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte etliche Ordnungswidrigkeiten fest. In sechs Fällen ergab sich der dringende Tatverdacht, dass die Kontrollierten jeweils unter dem Einfluss einer der genannten Substanzen standen. Darunter auch ein 23-jähriger Kurierfahrer, der wiederholt unter dem Einfluss von THC am Straßenverkehr teilnahm und seinen Führerschein im kommenden Monat sowieso abgeben musste. Er darf sich nun auf ein weiteres Verfahren einstellen. In einem weiteren Fall ergab der Atemalkoholtest eines 70-jährigen Autofahrers den Wert von 0,88 Promille. Da bei dem Mann zusätzlich noch erhebliche körperliche Auffälligkeiten festgestellt wurden, stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. Allen beeinflussten Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

10.02.25 / Einbruch nach Steinwurf

Soltau: Unbekannte verschafften sich am Montag, zwischen 17:30 Uhr und 22:30 Uhr, Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße "An der Weide". Hierfür warfen die Täter eine Fensterscheibe mit einem Stein ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Einbrecher Bargeld und flüchteten anschließend in Richtung eines Waldgebietes. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

