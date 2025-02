Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Schnellrestaurant; Essel: Positiv auf Kokain; Neuenkirchen: Unter Alkoholeinfluss am Steuer; Bad Fallingbostel: Schwerer Verkehrsunfall; Soltau: Raub

Heidekreis (ots)

10.02.25 / Einbruch in Schnellrestaurant

Bad Fallingbostel: Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 02:00 Uhr, Zutritt zu einem Schnellrestaurant im Bockhorner Weg. Die Täter gelangten dabei über ein Fenster im Drive-in Bereich in das Innere der bereits geschlossenen Franchise-Filiale. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

10.02.25 / Positiv auf Kokain

Essel: Ein 47-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag an der Rastanlage Allertal durch die Polizei kontrolliert. Dabei gab der Mann auch einen Urintest ab, der positiv auf Kokain reagierte. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen sowie die Weiterfahrt untersagt.

09.02.25 / Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Neuenkirchen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis stoppten am Sonntagmittag einen 38-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße. Bei der anschließenden Kontrolle nahmen die Kontrollkräfte Alkoholgeruch wahr. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,02 Promille. Dem 38-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

09.02.25 / Schwerer Verkehrsunfall

Bad Fallingbostel: Am späten Sonntagabend befuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Auto die Walsroder Straße (K 157) in Richtung der Bundesstraße 209. Hierbei kam das Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 37-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Hannoveraner Krankenhaus eingeliefert werden.

08.02.25 / Raub

Soltau: Ein 21-Jähriger wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag Opfer eines Raubes, als er sich gegen 01:50 Uhr fußläufig in der Charlottenstraße befand. Nach ersten Erkenntnissen schlugen und traten dabei mehrere Personen auf den jungen Mann ein, der dabei leicht verletzt wurde. Die Täter bedrohten das Opfer auch mit Waffen und erbeuteten schlussendlich eine Armbanduhr. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst geführt, der Hinweise zur Tat unter 05191-93800 entgegennimmt.

