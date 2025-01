Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Tiefgaragenbrand in Altensteig-Wart/Feuerwehr evakuiert mehr als 70 Personen/Ringalarm fordert Rettungskräfte aus der ganzen Region

Dichter, schwarzer Rauch drang aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Altensteig-Wart, als die um 22.41 Uhr alarmierte Feuerwehr am Montag, 27. Januar 25 eintraf. Umgehend evakuierten die Brandschutzkräfte unter Atemschutz mehr als 70 Personen aus den darüberliegenden Wohnungen, während weitere Kräfte mit je zwei Strahlrohren sowohl von innen als auch von außen den Brand bekämpften. Mit insgesamt 25 Fahrzeugen und 98 Brandschutzkräften aus Altensteig, Wart, Spielberg, Waldorf und Calw waren die Feuerwehren im Einsatz. Zusätzlich wurde das mit Turbinen beladene Lüftungsunterstützungsfahrzeug LUF 60 aus Tübingen alarmiert. Gegen Mitternacht konnte Einsatzleiter Marc Junger, stellvertretennder Kommandant der Feuerwehr Altensteig das Erlöschen des Feuers vermelden. Zu diesem Zeitpunkt waren in der Tiefgarage vier Fahrzeuge ausgebrannt und 14 weitere durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Elektrofahrzeug war nicht in der Tiefgarage abgestellt. Unterstützt wurde Junger von Kreisbrandmeister Dirk Patzelt, der seinerseits den Bezirksbrandmeister sowie die Landesbranddirektion über das Geschehen informierte. Unterdessen kontrollierte die Feuerwehr mittels Drehleiter die einzelnen Balkone an dem Mehrfamilienhaus nach eventuell unbemerkten, vielleicht bewusstlosen Personen. Belüftung, Überwachung eventueller Glutnester, Kontrolle mit der Wärmebildkamera und Brandschutzwache zogen sich bis in den frühen Morgen gegen 5 Uhr. Die Polizei, die mit neun Beamten und Fahrzeugen vor Ort war, vermutet eine hohe sechsstellige Schadensumme und wird zur Brandursache die Ermittlungen aufnehmen. Zwei Personen wurden leicht verletzt zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.Ein Ringalarm durch die Leitstelle Stuttgart hatte die Rettungsdienste aus den Landkreisen Calw, Freudenstadt, Pforzheim, Tübingen und Karlsruhe/Mittelbaden aktiviert, die mit 15 Rettungswägen sowie neun Notarzteinsatzfahrzeugen NEFs und nahezu 50 Rettungskräften zum Einsatzort eilten und sich um die evakuierten Betroffenen kümmerten. Von den Sammelplätzen wurden diese zunächst in das Feuerwehrhaus Wart gebracht. Die Betreuung übernahmen schließlich die DRK-Betreuungszüge aus Altensteig, Calw, Schömberg, Rohrdorf, Nagold und Renningen. Zudem standen neun Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung PSNV zur Verfügung. Für die Unterbringung der Betroffenen öffnete die Stadt Altensteig die Markgrafenhalle, in der 80 Feldbetten aufgebaut wurden. 44 Personen nutzten das Angebot, die Übrigen kamen privat unter.

