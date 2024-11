Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Randalierer in Einkaufsmarkt

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeistreifen kamen Samstagabend (23.11.2024) in einem Einkaufsmarkt in der Schleizer Straße zum Einsatz. Gegen 20:00 Uhr wurden die Beamten angefordert, nachdem sich in dem Markt eine männliche, hochgradig aggressive Person aufhielt und dort randalierte. Unter anderem beschädigte der Mann mehrere Kühltruhentüren, indem er diese abzureißen versuchte. Der Randalierer war dabei in Begleitung eines weiteren Mannes. Vom Sicherheitsdienst auf sein Verhalten angesprochen, sprach dieser mehrere Bedrohungen aus. Noch vor Eintreffen der Beamten gelang es dem Täter sowie seinem Begleiter unerkannt zu fliehen.

Beschreibung des Täters: männlich, ca. 2 Meter groß, Glatze, führte Rucksack mit sich.

Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen (Bezugsnummer 0303683/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell