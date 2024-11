LPI-G: 150 Liter Diesel gestohlen

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Mit blauer Farbe beschmierten unbekannte Täter in der Nacht vom 22.11.2024 zum 23.11.2024 die Haustür eines Hauses in der Georgenstraße. Dabei schmierten die Sachbeschädiger sowohl mehrere rechtsgerichtete Symbole als auch ein Herz auf und verursachten so Sachschaden. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (Bezugsnummer 0303314/2024). (KR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

