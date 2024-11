Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Weida

Greiz (ots)

Weida: Einen 24 Jahre alten Mann nahmen Polizeibeamte am Samstag (23.11.2024) in Gewahrsam und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein. In der besagten Samstagnacht, zwischen 00:50 Uhr 01:35 Uhr, randalierte der Mann in der Bergstraße und beschädigte, durch Tritte, das Tor eines dortigen Hauses . Als die Beamten eintrafen und ihn letztlich des Platzes verwiesen, rief der Randalierer zudem mehrmals rechtsradikale Parolen. Folglich wurde der mit über 2 Promille alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell