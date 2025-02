Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Verdacht der Brandstiftung

Heidekreis (ots)

10.02.25 / Verdacht der Brandstiftung

Soltau: Die Polizeiinspektion Heidekreis berichtete bereits über den Brand eines ehemaligen Hotels, der am frühen Samstagmorgen gegen 05:55 Uhr gemeldet wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59460/5967021). Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Hinweise (Tel. 05191-93800), insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich in den frühen Morgenstunden des 08.02.2025 in Brandortnähe aufgehalten haben.

