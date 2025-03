Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ulm (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr befuhr eine 75jährige Ford-Lenkerin die Hailingstraße in Richtung Schumannstraße, dort missachtet sie Vorfahrt des von links kommenden 38jährigen Skoda-Fahrers. Es kommt zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von ca. 7500 Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Jürgen Hampel / Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(551999)

