Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Unruhestifter an Board - Bundespolizei greift ein

Frankfurt/Main (ots)

Ein 54-jähriger deutscher Staatsangehöriger sorgte gestern für erhebliche Unruhe an Bord des Fluges DE2207 von Holguin/Kuba, nach Frankfurt am Main. Der Mann, der stark alkoholisiert war, fiel bereits während des Fluges durch Rauchen und wiederholtes Erbrechen sowohl auf der Toilette als auch in seinem Sitzbereich auf und beleidigte das Flugpersonal.

Nach der Landung und dem Aussteigen der Passagiere weigerte sich der Mann, das Flugzeug zu verlassen, und verhielt sich gegenüber dem herbeigerufenen Rettungsdienst und Beamten der Bundespolizei aggressiv und beleidigend. Er trat und schlug nach den eingesetzten Kräften, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Dabei leistete er erheblichen Widerstand.

Sein Verhalten führte zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Zur weiteren Bearbeitung übergab die Bundespolizei die Person an die Landespolizei, wo er zunächst in Schutzgewahrsam genommen wurde.

