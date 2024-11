Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei verhaftet international gesuchten Sexualstraftäter

Frankfurt/Main (ots)

Der 37-Jährige Argentinier soll seine zum Tatzeitpunkt 10-jährige Tochter sexuell missbraucht haben.

Beamte der Bundespolizei haben am 02.11.2024 einen gesuchten Sexualstraftäter bei seiner Reise von Madrid nach Frankfurt am Main festgenommen. Seitens der argentinischen Behörden wurde er mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Der Person wird vorgeworfen seine zum Tatzeitpunkt 10-jährige Tochter im Zeitraum zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 sexuell missbraucht zu haben. Dabei habe er vor allem den Zustand des Zusammenwohnens ausgenutzt. Zudem stellte sich heraus, dass der Beschuldigte seine ihm erlaubten Aufenthaltstage im Gebiet der Schengen-Staaten bereits überschritten hatte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Argentinier wurde am 03.11.2024 an die Justiz Frankfurt am Main überstellt.

