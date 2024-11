Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Wiederholungstäter festgenommen - Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle am Wochenende

Frankfurt/Main (ots)

Am vergangenen Wochenende vollstreckten Bundespolizisten insgesamt acht Haftbefehle am Flughafen Frankfurt am Main. Ein 36-jähriger Deutscher stach dabei besonders heraus, denn gegen ihn lagen gleich zwei Haftbefehle vor.

Der Mann, der nach Hurghada/Ägypten reisen wollte, machte sich gleich zwei Mal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig. Deshalb suchte ihn die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main bereits seit Dezember 2023. Das Amtsgericht Bad Homburg verurteilte den Deutschen zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 4.600 Euro.

Der 36-Jährige konnte das Geld selbst nicht aufbringen. Dennoch entging er, dank seiner Großmutter, einer Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 230 Tagen. Sie bezahlte die Geldstrafe für ihren Enkel und ermöglichte so dessen Weiterreise.

