Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Betrunken und renitent

Völlig daneben benahm sich eine 24jährige Frau am Samstagabend in der Ulmer Weststadt.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr wurde die Polizei zu einer Personengruppe zum Hindenburgring gerufen. Ein Zeuge hatte erkannt, dass dort Streit ausgebrochen war. Noch während der Befragung der Zeugen vor Ort rastete plötzlich eine sturzbetrunkene Beteiligte komplett aus. Sie trat einer jungen Polizeibeamtin unvermittelt gegen das Knie. Nach dem Tritt belegte sie diese mit Beleidigungen. Einem weiteren Schlag gegen den Kopf konnte die Beamtin ausweichen. Erst jetzt gelang es den Kollegen gegen die Betrunkene vorzugehen und sie mit Handschließen zu fesseln. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ulm wurde bei der Randaliererin eine Blutentnahme veranlasst. Wenig überraschend war sie damit nicht einverstanden. Noch vor ein Arzt ihre Vene punktieren konnte, biss sie einen weiteren Polizeibeamten in den Arm. Auch nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wäre es noch an der Zeit gewesen, sich den Beamten gegenüber normal zu verhalten. Die Möglichkeit wurde von der 24jährigen aber erst gar nicht in Betracht gezogen. Noch immer aggressiv und fortwährend beleidigend empfahl sie sich für einen Aufenthalt in der Gewahrsamszelle. Dort konnte sie den Rest der Nacht ihren Rausch ausschlafen. Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt nun gegen sie wegen eines tätlichen Angriffs und Beleidigung. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0553266)

