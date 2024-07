Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auf E-Bike stark alkoholisiert

Nordhausen (ots)

In der Barfüßerstraße unterzogen Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen einen Radfahrer einer Verkehrskontrolle. Der Mann beatmete am Sonntagnachmittag ein Vortestgerät zur Feststellung einer Alkoholisierung mit mehr als 1,7 Promille, was eine absolute Fahruntauglichkeit bedeutete. Um diesen Verdacht im Beweisverfahren gerichtsfest zu sichern wurde eine Blutprobe in einem Klinikum entnommen. Es besteht der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr bei dem 41-jährigen E-Bike-Fahrer.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell