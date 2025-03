Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim/B30 - Während der Fahrt eingeschlafen

Am Sonntag kam eine Autofahrerin bei Laupheim von der Bundesstraße ab und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Eine 72-Jährige war kurz vor 15 Uhr auf der B30 zwischen den Anschlussstellen Laupheim-Süd und Laupheim-Mitte unterwegs. Sie fuhr mit ihrem VW in Richtung Ulm. Wie ein Zeuge der Polizei berichtete, lenkte der vorausfahrende VW plötzlich vom rechten Fahrstreifen auf die linke Spur. Anschließend touchierte der VW die Schutzplanken und streifte an diesen mehrere Meter entlang. Ohne sofort anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern fuhr die Seniorin weiter. An der nächsten Ausfahrt fuhr der VW von der B30 ab. Der Zeuge hatte mittlerweile über Notruf die Polizei verständigt und den Standort des flüchtigen VW mitgeteilt. Kurz darauf konnte die VW-Fahrerin in der Ehinger Straße von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Die 72-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass sie wohl eingeschlafen und deshalb in die Leitplanken geraten sei. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am fahrbereiten VW auf rund 8.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Schutzplanken ist bislang noch unklar. Auf die Seniorin kommt nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

++++0555845

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell