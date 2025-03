Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Bernstadt - Einbruch in Haus

Die Abwesenheit der Bewohner nutzte ein Unbekannter die vergangenen Tage in Bernstadt aus.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen dem 15.03. und dem 23.03. in der Straße "Beim Ofenloch". Als die Bewohner am Sonntag wieder zurückkamen, stellten sie eine aufgehebelte Tür an ihrem Haus fest. Ein Einbrecher hatte das Haus nach Brauchbarem durchwühlt. Offensichtlich fand er Schmuck. Den nahm er mit. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0731/188-3312 zu melden.

