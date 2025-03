Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zu tief ins Glas geschaut

Für einen 33-Jährigen war die Fahrt am Sonntag in Heidenheim zu Ende.

Ulm (ots)

Ein Zeuge machte die Polizei am frühen Nachmittag auf den Renault Kleintransporter aufmerksam. Nachdem die Polizisten ihr Streifenfahrzeug gewendet hatten, konnten sie den Renault in der Nördlinger Straße stoppen. Am Steuer saß ein 33-Jähriger. Der roch nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Alkohol im Straßenverkehr.

+++++++ 0555538 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell