POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und sonstiges

Waiblingen: Unfall mit Linienbus

Am Dienstagnachmittag, gegen 13:55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Busfahrer die Korber Straße. Als er mit dem Bus an einem am Fahrbahnrand geparkten Auto vorbeifahren wollte, streifte er einen neben ihm befindlichen VW-Transporter, der soeben zum Überholen angesetzt hatte. An beiden Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro.

Schorndorf: Kuriose Verwechselung

Die Polizei wurde am Dienstagabend gegen 17:00 Uhr darüber informiert, dass ein lebloser Körper am Remsufer in der Mittlere Uferstraße liegen würde. Die Polizeistreife konnte aber schnell Entwarnung geben, bei dem mutmaßlichen Körper handelte es sich um zwei Müllsäcke.

Fellbach: Unfall beim Wiedereinordnen

Am Dienstagabend, gegen 20:15 Uhr wollte ein 33-jähriger VW Golf Fahrer im Bereich Bühlstraße/Pfarrstraße von der Bühlstraße nach links in den dortigen landwirtschaftlichen Weg abbiegen. Als der Golf Fahrer bemerkte, dass er sich zu früh nach links eingeordnet hatte, fuhr er vom Abbiegestreifen zurück auf den Fahrstreifen. Beim Wiedereinordnen übersah er einen von hinten kommenden Mercedes Benz und kollidierte mit diesem. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

