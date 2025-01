Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuer gelegt - Fahrraddiebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Feuer gelegt

Am Montagmorgen gegen 10:15 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Abbe-Straße ein Feuer gelegt worden sein soll. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife konnte der vermutliche Brandleger, der sich sichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, vor dem Haus angetroffen werden. Dem 25-Jährigen wurde durch die Polizei der Gewahrsam erklärt und er sollte deswegen zum Dienstfahrzeug verbracht werden. Hiergegen wehrte er sich massiv, so dass ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der junge Mann im Vorfeld in seinem Zimmer wohl Papier in Brand setzte und das Feuer bereits auf einen Holzschrank übergriff. Der Brand konnte glücklicherweise durch einen Mitbewohner, der auf das Geschehen aufmerksam wurde, nachdem ein Rauchmelder auslöste, rechtzeitig gelöscht werden. Der 25-Jährige wurde durch die Polizei in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Aalen: Fahrraddiebstahl

Zwischen Sonntagmorgen, 01.12.24 und Freitagnachmittag, 03.01.25, wurde ein Fahrrad aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Rombacher Straße entwendet. Das Rad der Marke Cube Reaction war mit einem Schloss gesichert und hatte einen Wert von ca. 1.000 Euro. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 5240 entgegen.

Neuler: Verkehrsunfall

Eine 20-Jährige befuhr am Dienstag gegen 6:40 Uhr mit einem Opel die L1075. Als sie nach links abbiegen wollte, kollidierte sie mit dem Skoda einer 33-Jährigen, welche die L1075 in Fahrtrichtung Ellwangen befuhr. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell