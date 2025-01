Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Orthopädiegeschäft

Zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 07 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Orthopädiegeschäft in der Lange Straße. Dort entwende er einen Tresor in welchem Bargeld aufbewahrt wurde. Der Dieb verursachte zudem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Blaufelden: Glasschaukasten beschädigt

Ein Vandale beschädigte zwischen Samstag und Dienstag einen Glasschaukasten an einer Schule in der Schulstraße und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Polizeiposten Blaufelden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07953 925010 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell