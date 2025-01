Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Murrhardt: Fensterscheiben an Schule beschädigt

Am Wochenende schlugen unbekannten Täter Löcher in die Fensterscheiben einer Schule in der Rudi-Gehring-Straße. Anschließend wurden Feuerwerkskörper durch die Löcher gesteckt und entzündet. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt der Polizeiposten Murrhardt unter der Telefonnummer 07192 5313 entgegen.

Backnang: Farbschmierereien an Fassade

Unbekannte beschmierten am Dienstag gegen 22:30 Uhr eine Gebäudewand im Verbindungsweg der Grabenstraße und der Kesselgasse. Durch die Farbschmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Großerlach: Auto mit Pferdekot beschmiert

Unbekannte überschütteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen in der Goethestraße geparkten BMW mit Pferdekot. Ob es hierdurch zu Beschädigungen an der Lackierung gekommen ist, ist derzeit unklar. Zeugen, welche Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der 07191 9090 beim Polizeirevier Backnang zu melden.

Weinstadt-Beutelsbach: Graffiti an Schulgebäude und Spielplatz

Unbekannte Täter beschmierten mit mehreren Graffitis eine Fassade einer Schule in der Kellereistraße. Ähnliche Schmierereien wurden ebenfalls auf dem unweit liegenden Spielplatz festgestellt. Zeugenhinweise zu den unbekannten Tätern erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500.

Urbach: Unfall - Vorfahrt missachtet

Am Dienstagmorgen, gegen 09:15 Uhr missachtete ein 32-jähriger BMW-Fahrer in der Schraienstraße (K1881) einen vorfahrtsberechtigten Mercedes. Es kam zum Unfall mit Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Winterbach: Unfall nach medizinischem Notfall

Eine 46-jährige Kia-Fahrerin erlitt am Dienstagmorgen, gegen 06:50 Uhr einen medizinischen Notfall, als sie mit ihrem Auto auf der Engelbergstraße unterwegs war. Daher verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, welches die Fahrbahn verließ und zunächst eine Mauer touchierte. Von der Mauer abgelenkt, fuhr das Fahrzeug auf einen Fahrradfahrer zu, der ausweichen musste. Im Bereich der Einmündung Gartenstraße kam der Kia schlussendlich zwischen einer Hecke und einem Schild zum Stillstand. Die Autofahrerin kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

