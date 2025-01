POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Vermisstenfahndung

Aalen (ots) - Aalen: Feuer gelegt Am Montagmorgen gegen 10:15 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Abbe-Straße ein Feuer gelegt worden sein soll. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife konnte der vermutliche Brandleger, der sich sichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, vor dem Haus angetroffen werden. Dem 25-Jährigen wurde durch die ...

