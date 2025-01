Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots)

Crailsheim: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt

Eine 32-jährige Frau parkte am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr ihren Ford auf einem Parkplatz in der Friedrich-Bergius-Straße. Als sie und ihre neunjährige Tochter das Fahrzeug verließen, machte sich dieses selbstständig und erfasste beide. Die beiden wurden etwa zwei Meter mitgeschleift, anschließend krachte das Fahrzeug gegen einen anderen geparkten Pkw. Sowohl die 32-Jährige, als auch die 9-Jährige wurden hierdurch schwer verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

