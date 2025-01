Polizei Hagen

POL-HA: Ehemaliges Paar zeigt sich nach Streit gegenseitig wegen häuslicher Gewalt an

Hagen-Vorhalle (ots)

Nach einer Trennung wollte eine 32-jährige Frau am späten Donnerstagnachmittag (23.01.) persönliche Gegenstände aus einer Wohnung in Vorhalle holen. Sie traf dabei auf ihre Ex-Partnerin und geriet mit ihr in einen Streit. Die ehemalige Lebensgefährtin der Hagenerin berichtete Polizeibeamten, dass sie geschubst worden sei. Die 32-Jährige, die einen Atemalkoholwert in Höhe von 1 Promille hatte, bestritt den Vorwurf. Sie sei hingegen von ihrer Ex-Partnerin mit der Schulter gestoßen worden. Beide Frauen gaben an, leicht verletzt zu sein und wollten jeweils eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die 32-Jährige wurde durch Polizisten aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Sie erhielt darüber hinaus ein Rückkehrverbot für zehn Tage. Das ehemalige Paar zeigte sich gegenseitig an. (arn)

