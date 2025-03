Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Smartphone und Handtasche geraubt

Am Sonntag entrissen zwei Unbekannte einer Frau in Göppingen ihr Handy und Handtasche.

Die 19-Jährige befand sich gegen 21.30 Uhr am Bahnhofsplatz. Sie war zu Fuß in Richtung Bahnhof unterwegs. Dort wurde sie wohl von zwei Männern angegangen. Einer der Unbekannten entriss der jungen Frau ohne Vorwarnung ihr Smartphone. Das hatte sie in der rechten Hand. Der zweite Räuber griff nach der schwarzen Handtasche. Die hatte die Frau um den linken Unterarm hängen gehabt. Danach flüchteten die beiden Männer in Richtung Bahnhof. Die Frau nahm noch die Verfolgung auf, ehe sie wenig später die Polizei informierte. Die Beamten der Polizei Göppingen fahndete nach den Unbekannten. Die blieben verschwunden. Die Kriminalpolizei Göppingen (Tel. 07161/63-0) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Bei einem Täter soll es sich um einen etwa 18-Jährigen mit südländischem Aussehen handeln. Er ist ca. 170 cm groß, schlank und hat dunkle Haare. Der Mann war mit einer schwarzen Jacke mit einem roten Streifen und einer dunkelblauen Jeans bekleidet. Bei dem zweiten Räuber mit arabischer Erscheinung soll es sich ebenfalls um einen ca. 18 Jahre alt Mann handeln. Der ist 170 cm groß und wurde als schlank beschrieben. Der Mann hat dunkle lockige Haare und trug zur Tatzeit eine weiße Trainingsjacke mit goldenen Streifen sowie eine dunkelblaue Jeans.

