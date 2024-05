Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. E-Scooter und Pedelec aus Garage gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen am Montag, 6.5.2024, zwischen 2.25 Uhr und 2.40 Uhr aus einer Garage auf der Gerhardt-Hauptmann-Straße in Neubeckum einen E-Scooter und ein Pedelec. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Trekkingrad der Marke Haibike in blau. An dem schwarzen E-Scooter ist das Versicherungskennzeichen 812WKT angebracht. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch oder dem Verbleib der Fahrzeuge machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell