Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Durch Reizstoff leicht verletzt

Am Montag soll ein 14-Jähriger Reizgas versprüht haben.

Ulm (ots)

Gegen 10.45 Uhr rückten Einsatz- und Rettungskräfte in eine Schule in der Eberhardstraße aus. Ein Schüler soll dort mit Reizgas gesprüht haben. Ersten Ermittlungen soll ein 14-Jähriger in einem Klassenzimmer am Ende der Pause mit einem Reizstoffsprühgerät hantiert und mehrere Sprühstöße abgegeben haben. Das Reizmittel verteilte sich im Klassenzimmer. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge erlitten 9 Personen durch das Reizgas leichte Verletzungen. Sie alle wurden durch die Rettungskräfte vor Ort versorgt. Eine weitere Behandlung war nicht notwendig. Die betroffenen Schüler wurden durch ihre Eltern abgeholt. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 14-Jährigen aufgenommen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

