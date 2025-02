Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Aggressiver Mann in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 21.2.2025 beleidigte ein Telgter gegen 20.35 Uhr eine Gruppe Jugendlicher auf der Steinstraße in Telgte. Die Gruppe bat um Hilfe, so dass die Polizei gerufen wurden. Einsatzkräfte stellten die Personalien des alkoholisierten 58-Jährigen und den Tatablauf fest. Anschließend erhielt der Telgter einen Platzverweis und den Hinweis auf eine mögliche Ingewahrsamnahme, sollte er sich nicht daran halten. Des Weiteren wurde er aufgefordert, nicht mit dem Fahrrad zu fahren. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens entschlossen sich die Polizisten, den Mann im Auge zu behalten. Dabei sahen sie zwischenzeitlich, wie der alkoholisierte 58-Jährige Fahrrad fuhr. Dann verloren sie ihn aus den Augen. Allerdings gab es kurz darauf einen weiteren Polizeieinsatz im Bereich Orkotten, da der Mann den Jugendlichen gefolgt war. Nun willigte der 58-Jährige ein, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Anhand des Ergebnisses war klar, dass der Mann absolut fahruntüchtig war. Die Einsatzkräfte nahmen ihn zur Blutprobenentnahme mit. Aufgrund seines aggressiven und uneinsichtigen Verhaltens folgte für ihn die sich anschließende angekündigt Ingewahrsamnahme.

