POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 22.02.2025, um 19:11 Uhr, ereignete sich im Einmündungsbereich Göttinger Straße / Ahlkener Straße in Wadersloh-Liesborn ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Wadersloher befuhr mit seinem Pedelec die Ahlkener Straße in Richtung Göttinger Straße. Zeitgleich befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Lippstadt die Göttinger Straße aus Benninghausen kommend in Richtung Lippstädter Straße. Im Einmündungsbereich Göttinger Straße / Ahlkener Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelecfahrer aus Wadersloh und dem Pkw des Lippstädters. Der Pedelecfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000,00 EUR. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des 82-jährigen Waderslohers erfolgte die Unfallaufname unter Beteiligung des Unfallaufnahmeteams des Polizeipräsidiums Bielefeld. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme mehrere Stunden bis in den späten Abend hinein gesperrt.

