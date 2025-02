POL-WAF: Telgte-Westbevern-Vadrup. Küchenbrand in der Nacht

Warendorf (ots) - Wer kann Hinweise zu einen Ladendieb geben, der am Donnerstag (20.02.2025, 15.45 Uhr) in einem Drogeriemarkt an der Freckenhorster Straße in Warendorf unterwegs war? Als der Unbekannte den Laden verlassen wollte, löste ein akustischer Alarm aus. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann an und bat ihn zurück ins Geschäft zu kommen. Der Unbekannte zeigte einen leeren Einkaufstrolley und flüchtete daraufhin. ...

