POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß von Rad und Pkw

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin am Donnerstag (20.02.2025, 09.35 Uhr) in Beckum schwer verletzt worden. Ein 66-jähriger Everswinkler war mit seinem Auto auf dem Dalmerweg Richtung Paterweg unterwegs. Zeitgleich fuhr die 70-jährige Frau aus Beckum mit ihrem Pedelec auf dem Dalmerweg in Richtung Weststraße. Als der Everswinkler nach links auf die Südstraße abbog, stieß er ...

