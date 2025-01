Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falschfahrer auf der Grimsbystraße in Bremerhaven: Unfallverursacher kollidiert mit Mercedes und flüchtet

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt im Fall einer Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

Am gestrigen Mittwoch, 22. Januar, befuhr gegen 16.15 Uhr eine Pkw-Führerin in einer Mercedes A-Klasse die Grimsbystraße stadtauswärts in Richtung Autobahn 27. Sie wechselte dabei von der rechten Fahrspur auf die mittlere Fahrspur. Die Spur war zu dieser Zeit durch leuchtende grüne Pfeile auf der Verkehrsbeeinflussungsanlage für den Verkehr stadtauswärts freigegeben. Auf dieser mittleren Spur kam der Mercedes-Fahrerin plötzlich ein Fahrzeug frontal entgegen, welches die Spur verbotenerweise stadteinwärts befuhr. Die Mercedes-Fahrerin konnte dem entgegenkommenden Wagen einigermaßen ausweichen, jedoch prallten die Autos seitlich aneinander. An dem Mercedes der Bremerhavenerin entstanden Schäden, die von der Polizei auf rund 4000 Euro geschätzt werden.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei (Telefon: 0471/953-4444) um Zeugenhinweise. Wer die Situation beobachtet hat oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen kann, wird gebeten, sich zu melden.

Hierzu der Hinweis Ihrer Polizei:

Eine Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) setzt Dauerlichtzeichen ein, die vor allem auf Autobahnen zur Verbesserung des Verkehrsablaufs und Erhöhung der Sicherheit dienen. Sie warnen vor Stau, Baustellen, Unfällen oder Nässe und können Fahrstreifen sperren oder freigeben. In Bremerhaven regelt beispielsweise an der Grimsbystraße eine solche Anlage, zu welcher Zeit welche Spuren in welche Richtung befahren werden dürfen. Hierzu gibt es Lichtzeichen, die sich oberhalb der jeweiligen Fahrspuren befinden.

Die Bedeutung der Symbole ergibt sich aus § 37 StVO:

- Rote gekreuzte Schrägbalken: "Fahrstreifen darf nicht genutzt werden" - Grüner Pfeil nach unten: "Verkehr auf diesem Fahrstreifen ist freigegeben" - Gelb blinkender, schräg nach unten gerichteter Pfeil: "Fahrstreifen in Pfeilrichtung wechseln"

Wer einen gesperrten Fahrstreifen befährt, muss mit einem Bußgeld von mindestens 90 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Bei Gefährdung oder einem Unfall drohen strengere Strafen. Damit verhält es sich ähnlich wie beim Überfahren einer "normalen" Rotlicht zeigenden Ampel.

