Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Werkzeug aus Firmenwagen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Gleich zwei Firmenwagen waren in den vergangenen Tagen Ziel von Dieben. So verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Freitag, 17. Januar, 14 Uhr, bis Dienstag, 21. Januar, 7 Uhr, Zutritt in die Fahrzeuge und stahlen Werkzeuge.

In Bremerhaven-Geestemünde gelangten die Täter durch eine Schiebetür in einen Mercedes-Sprinter, der am Immenweg abgestellt war, und stahlen elektrische Werkzeuge und Messgeräte aus dem Laderaum. Als der 21-jährige Fahrer am Dienstagmorgen, 21. Januar losfuhr, bemerkte er, dass die Schiebetür auf der Beifahrertür geöffnet war und stellte den Diebstahl fest.

Auch im Stadtteil Wulsdorf meldete ein 58-Jähriger einen Diebstahl aus einem Firmenwagen, der an der Lindenallee geparkt war. Dort entwendeten die Kriminellen Werkzeuge im Wert von circa 7.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0471/953-4444 entgegen.

