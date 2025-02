Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ladendieb geflüchtet - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einen Ladendieb geben, der am Donnerstag (20.02.2025, 15.45 Uhr) in einem Drogeriemarkt an der Freckenhorster Straße in Warendorf unterwegs war?

Als der Unbekannte den Laden verlassen wollte, löste ein akustischer Alarm aus. Eine Mitarbeiterin sprach den Mann an und bat ihn zurück ins Geschäft zu kommen. Der Unbekannte zeigte einen leeren Einkaufstrolley und flüchtete daraufhin.

Eine Mitarbeiterin folgte dem Mann noch, verlor ihn aber aus den Augen. Er wird wie folgt beschrieben:

Circa 60 Jahre alt, schlank, 1.75 bis 1.80 Meter groß, schwarze Mütze (augenscheinliche Wollmütze), dunkel gekleidet mit einem langen Mantel mit großen Taschen, Art Schlafanzughose ohne Bündchen an den Beinenden, sprach mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

