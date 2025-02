Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Autofahrer sah Fahrradfahrer stürzen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.2.2025, 1.15 Uhr sah ein Autofahrer, wie ein Fahrradfahrer auf dem Radweg der August-Kirchner-Straße in Ahlen stürzte und regungslos liegen blieb. Der Ahlener eilte zu dem gestürzten, bewusstlosen Mann, um ihm zu helfen. Bei Eintreffen der informierten polizeilichen Einsatzkräfte war der 53-jährige Ahlener wieder bei Bewusstsein. Weil der Leichtverletzte offensichtlich alkoholisiert war, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Diese erfolgte im Krankenhaus, wo der 53-jährige Ahlener ebenfalls ärztlich versorgt wurde.

