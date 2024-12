Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Streit zwischen zwei Mädchen endet gewaltsam

Neubrandenburg (ots)

Am 09.12.2024 kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Neubrandenburger Oststadt. Demnach wurde zuvor über den Notruf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Mädchen an einer Bushaltestelle im Juri-Gagarin-Ring gemeldet.

Vor Ort konnten die Kollegen des Polizeihauptreviers ein 16-jähriges Mädchen mit Verletzungen im Gesicht feststellen. Nach bisherigem Erkenntnisstand fuhr das Mädchen mit einem Stadtbus gegen 11:30 in Richtung Oststadt und stieg an der oben benannten Bushaltestelle aus. Auch die bisher tatverdächtige 17-Jährige befand sich in dem Bus. Laut Aussagen des Opfers wurde sie beim Aussteigen aus dem Bus geschubst. Die 17-Jährige folgte ihr und es kam in der weiteren Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein Schlag die 16-Jährige im Gesicht traf.

Während und auch im Nachgang der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass es eine Vorgeschichte zu dieser Auseinandersetzung gibt und die Mädchen sich nicht unbekannt sind.

Beim Eintreffen der Polizei befand sich die 17-Jährige nicht mehr am Tatort, konnte aber durch Personenbeschreibungen und polizeilichen Recherchen ausfindig gemacht werden.

Die Polizei hat eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen die 17-Jährige Tatverdächtige aufgenommen.

