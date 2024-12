POL-NB: Mit einem Weihnachtsbaum spazieren gegangen

Waren (Müritz) (ots) - Am Stauffenbergplatz in Waren hat gestern am späten Nachmittag ein Böller im Briefkasten eines Bewohners dafür gesorgt, dass der Hausflur des Aufgangs verqualmte. Einem Paketzusteller war der Rauch aus dem Briefkasten aufgefallen. Er machte die Besitzer des Briefkastens im Haus ausfindig. Die Feuerwehr lüftete den Bereich, so dass niemand evakuiert werden musste. Der Sachschaden wird auf 50 ...

