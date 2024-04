Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, L80B - Von der Fahrbahn abgekommen

Bühl (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 9:15 Uhr auf der L80B in Richtung Forbach zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen zu Folge kam eine 31-jährige Renault-Fahrerin offenbar nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr im Grünstreifen über einen Wasserdurchlass. Laut Zeugenaussagen soll der Pkw durch den Aufprall mit dem Durchlass nach oben katapulitert worden sein und neben der gegenüberliegenden Straßenseite in einer Böschung zum Stillstand gekommen sein. Die 31-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 6.000 Euro. /ng

