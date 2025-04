POL-RE: Bottrop: 5.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht

Recklinghausen (ots) - Zeugen beobachteten am Sonntag gegen 17:45 Uhr einen Mann bei einer Sachbeschädigung an einem städtischen Gebäude an der Halterner Straße und meldeten den Fall der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 31-Jährigen aus Dorsten. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie der Mann einen Stein aus seinem Rucksack nahm und gegen eine Fensterscheibe warf. ...

mehr